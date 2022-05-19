Луганщина залишилася без світла, а на Херсонщині загинув співробітник аеропорту: як минула ніч у регіонах

Луганщина залишилася без світла, а на Херсонщині загинув співробітник аеропорту: як минула ніч у регіонах

Інтенсивність обстрілів на Донбасі не зменшується. Вночі російські війська обстріляли Дніпропетровщину.

Відносно спокійно ніч минула у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адміністрацій.

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Дніпропетровщина: кілька разів обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Зеленодольську громаду. Більше 10 будинків зруйновано. Люди не постраждали. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Сумщина: від вечора тривали масовані обстріли прикордонних територій по всім районам області. Російські військові гатили з артилерії, мінометів та стрілкової зброї. Щодо потерпілих інформація уточнюється.

Харківщина: були нічні обстріли. Внаслідок обстрілу є поранена людина у Лозівському районі. Протягом доби окупанти обстріляли Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – попередньо троє постраждали.

Луганщина: постійні артобстріли. Найбільші пошкодження у Сєвєродонецьку та Попаснянській громаді. У Сєвєродонецьку пошкоджено щонайменше вісім будинків. Загинули четверо людей, поранені – троє. Деталі з’ясовуються. Пошкоджено останню підстанцію. Уся область без світла.

Донеччина: інтенсивність обстрілів не зменшується. За добу — 10 загиблих та 7 поранених. Без газу залишилося с. Нью-Йорк. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Авдіївці. У Костянтинівці зруйнована школа, будівельний ліцей та дитячо-юнацька спортшкола. Продовжується евакуація цивільного населення.

Миколаївщина: вдень були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено 7 житлових будинків, один зруйновано. Інформації про постраждалих немає, інформація уточнюється. Вдень і вночі були обстріли в Березнегуватській громаді. За попередніми даними, пошкоджених будинків і потерпілих немає. В обласному центрі відносно спокійно. Також уночі були обстріли у Інгульській громаді. Пошкоджені 12 житлових будинків. Потерпілих попередньо немає.

Херсонщина: в результаті обстрілів пошкоджені будинки в Чорнобаївці, в одному трапилася пожежа. Під час обстрілу загинув співробітник аеропорту.

Критична ситуація у селах, які межують з сусідніми регіонами. Повідомляють про зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля. Окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони.

Раніше Генштаб України повідомив, що станом на 19 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 28,5 тисячі осіб.

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