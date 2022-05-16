Луганщина знову під пекельними обстрілами окупантів: є загиблі та поранені, серед яких - дитина (фото)

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Луганську область.

Війська РФ обстріляли будинок у старих районах Сєвєродонецька вчора, 15 травня, близько 16:00. У результаті чого на місці загинули чоловік і жінка, ще одного пораненого госпіталізовано.

Про це повідомив голова ОВА Луганської області Сергій Гайдай вранці 16 травня.

За його даними, ще дев’ять осіб отримали поранення 14 травня після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку.

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Також поранено 15-річного жителя Лисичанська. Він отримав травми під час обстрілу міста російською армією. Нині його госпіталізували до дитячої лікарні у Дніпрі.

Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки.

"Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянської громади. В Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – загалом 11, з яких три багатоповерхівки", - повідомив Гайдай.

Крім того, 15 травня вдень окупанти влучили в 7 багатоповерхівок в нових районах Сєвєродонецька, а ще пошкодили будівлю професійного училища.

Із артилерії та систем залпового вогню російські війська атакували Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка.

На фронті за учора відбито 17 атак ворога. Знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки, один ворожий автомобіль.

Підрозділи ППО збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п’ять безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Загалом за тиждень на Луганщині і Донеччині відбито 93 ворожих атаки. Знищено один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, сім одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку.

Підрозділами ППО збито чотири гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

Нагадаємо, Сергій Гайдай повідомив, що до Луганської області російські окупанти стягнули понад 2,5 тисячі техніки.

Як повідомлялося, росіяни "видаляють" з мапи світу населені пункти Луганщини: обстріляно "Азот", технікум, багатоповерхівки, є поранені.

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