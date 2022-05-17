Луганщину атакують більше за Донеччину: військовий експерт пояснив, чого хочуть досягти окупанти

Луганщину атакують більше за Донеччину: військовий експерт пояснив, чого хочуть досягти окупанти

В Луганській області російські окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони.

Для цього вони перекинули туди багато військових та техніки.

Про це виданню “НВ” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"На сьогодні навіть у Донецькій області менше атакують наші позиції, ніж у Луганській. Залишилося 10% області під нашим контролем, тому вони намагаються дотиснути остаточно наші війська, щоб вийти на її кордон", - заявив Олег Жданов.

Цю інформацію підтверджує і голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Ситуація в регіоні ускладнюється. Окупанти більше атакують, обстрілюють населені пункти. Найбільше дістається Сєвєродонецьку.

“Програма мінімум в орків - взяти обласний центр, максимум - оточити всю область, відрізавши від сполучення з іншими регіонами України. Луганщина - це форпост по стримуванню російської навали. Чим довше ми тримаємося, тим більше отримаємо західної зброї, тим швидше пройде операція зі звільнення, наприклад, міста Ізюм, і тоді ми зможемо розпочати процес деокупації Луганщини”, - наголосив Сергій Гайдай.

Він також додав, що військові злочинці РФ умисно знищують Сєвєродонецьку лікарню. Таким чином вони добивають поранених, забирають в України можливість їх рятувати.

Нагадаємо, що у Пентагоні розповіли, де найбільше сконцентровано ЗС РФ в Україні.

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