Луганська обласна лікарня відновила роботу в Дніпрі: надчутливе обладнання вивозили під обстрілами

Під обстрілами медикам із Сєвєродонецька вдалося врятуватися та вивезти частину обладнання і тепер вони розпочинають роботу на новому місці.

У Дніпрі відкрилась частина лікарні із Сєвєродонецька, де приймають вузькопрофільні спеціалісти, йдеться в ТСН.

Луганську обласну лікарню, що вісім років тому вже відновлювали після наступу росіян, нині перевезли до Дніпра. «Через наш паркан вибухнули міни. Самі люди не розуміли, що це. Може, потерпимо, день, два, тиждень? І все минеться», - пригадує лікар.

Та з кожним днем ставало дедалі гірше. «Коли вже були такі обстріли, що не будо зв’язку, що неможливо вже там будо перебувати, виїхали», - каже тамтешній кардіохірургиня Людмила Шелест.

Лікарку-кардіологиню росіяни двічі змусили кидати усе - спершу в Луганську, потім у Сєвєродонецьку. Нині Людмила Шелест втішається, що знов може допомагати пацієнтам. «Перенести усі ці важкі часи легше, коли ти на своєму робочому місці і коли ти займаєшся своєю справою, яку ти любиш, яку ти можеш робити», - каже лікарка.

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Обладнання на чверть мільярда гривень лише в обласній лікарні знищили чи захопили росіяни після повномасштабного вторгнення.

«Російська армія гатила по лікарнях цілеспрямовано. Певне обладнання мало дуже тонкі налаштування. І там фахівці повинні були приїжджати і обережно демонтовувати обладнання. Ми іноді водіїв важко знаходили, не те що фахівців», - каже голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Але змогли вивезти частину обладнання, аби відновити роботу, ще частину надали благодійні фонди. У Дніпрі орендували приміщення і врешті почали працювати. Спочатку як поліклініка, де безоплатно приймають і переселенців, і дніпрян. «Перше і головне - зробити доступність для переселенців медичної допомоги. І друге - ті лікарі, медсестри, молодші медичні працівники, які сюди переселились, вони в шоці були. Тому зробити їм робоче місце. Це зняття навантаження психологічного і для медпрацівників теж. Вони теж люди», - каже керівник Луганської обласної лікарні Борис Загідько.

Вже незабаром тут розпочне роботу денний стаціонар. Пацієнти з Луганщини кажуть, візит до своїх лікарів дуже підтримує.

Луганська обласна дитяча лікарня невдовзі відновить роботу на Полтавщині. Та лікарі вірять, що настане час і вони повернутися до рідного мирного міста.

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