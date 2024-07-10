Луганська область окупована на 95%: в ОВА розповіли, скільки людей проживають на вільній території

На вільній території Луганщини проживають 45 осіб, це переважно літні люди, зазначив Артем Лисогор.

Нині ворог контролює 95% території Луганської області. Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити всю Луганщину.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в інтерв'ю виданню LIGA.net.

Зараз лінія фронту залишається стабільною. Одним із найважчих напрямків є Білогорівський, де росіяни майже постійно завдають ударів s проводять до 10-12 наземних атак на день. Важким також є Лиманський напрямок, зазначив очільник ОВА.

"Близько 5% території області не окуповані. 95% – під тимчасовим контролем росіян", – наголосив він.

Зазначається, що вільна частина Луганщини – під постійним обстрілом зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, КАБів.

"Ситуація важка. На цих 5% у нас залишаються 45 людей. І навіть після смертей сусідів не всі поспішають виїжджати. Минулого тижня лише четверо погодилися на евакуацію. Через те, що росіяни окупували майже всю область, вони мають великий вибір у зброї для ураження по тій частині, яку ми звільнили", – розповів Лисогор.

У зоні бойових дій залишаються переважно літні люди – у когось там поховані близькі, хтось боїться, що нікуди їхати.

"Вони звикли до своєї землі. І далі саджають городи поряд із фронтом. Готові покинути хату лише тоді, коли вона вже горітиме", – каже посадовець.

За словами Лисогора, йдеться переважно про приватний сектор. Люди мають криниці й пічки, але централізованого постачання води, світла немає.

"Ми забезпечуємо продуктами, медициною, генераторами. Але шляхи постачання стають дедалі складнішими – Росія обстрілює дороги", – сказав він.

Лисогор зауважив, що попри казки Росії про "один народ", на кордоні з РФ стоять фільтраційні табори.

"Перекриті шляхи виїзду як на вільну частину України, так і до держави-агресора. Росія силоміць змушує людей залишатися у зруйнованих містах, не відновлює жодних комунікацій, а ще додатково населяє територію росіянами", – додав він.

За словами Лисогора, Росія привозить вчителів з територій, де люди самі ледь говорять російською. І привозять їх одразу з сім'ями.

Нагадаємо, у Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що окупаційна армія Росії посилює атаки, щоб вийти до адміністративних кордонів Луганської області, маючи на меті захопити населені пункти Чернеччина, Першотравневе та Борова, незважаючи на великі втрати та опір з боку ЗСУ.

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