Луганська область потерпає від обстрілів росіян: загинув цивільний чоловік, зруйновано ще сім будинків

Луганська область потерпає від обстрілів росіян: загинув цивільний чоловік, зруйновано ще сім будинків

Протягом минулої доби, 26 квітня, практично вся територія Луганської області потерпала від обстрілів російської армії.

Рятувальники зафіксували руйнування семи будинків. У Сєвєродонецьку зайнялася квартира в багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один – в Нижньому. У Лисичанську горіло два будинки та торговельний майданчик: пошкоджено МАФи. У місті також обстріляли школу, де ховалися 23 людини. Обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, під час евакуації вісьмох дітей із Білогорівки росіяни відкрили вогонь по селищу. Один приватний будинок став непридатним для житла.

"Це тільки ті руйнування, де сталися серйозні займання після обстрілів. Є будинки, де снарядами росіян пробиті стіни, пошкоджені вікна, немає частини даху, однак полум’я не було і рятівників ніхто не викликав. Ці пошкодження рахуватимуть упродовж дня. Зокрема, коли обстежуватимуть на наявність залишків вибухонебезпечних предметів", - розповів очільник області.

Напередодні ввечері під час обстрілу Привілля загинув місцевий житель. Російський снаряд впав на подвір’я приватного будинку, де у той час перебував 68-річний чоловік. Він помер на місці.

Нагадаємо, розпочалася 63 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Ранкове зведення Генштабу станом на 27 квітня - у матеріалі.

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