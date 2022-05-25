Луганська область залишилась без газу: зупинено роботу останньої газорозподільної станції

Через обстріли окупантів у області зупинилась остання газорозподільна станція.

Луганська область повністю залишилась без газу. Російські окупанти зруйнували останню газорозподільну станцію, також було травмовано працівника цієї ГРС.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що ще вчора у області із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків природного газу в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці. Однак тепер область повністю залишилася без газу.

"Тепер газ відсутній повсюди. Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", - зазначив він.

Область, як і раніше, залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники.

Нагадаємо, окупанти підібралися до Сєвєродонецька на відстань міномета.

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