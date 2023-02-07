Луганські партизани підпалили шафу керування залізницею (відео)

Патріоти України підпалили важливе обладнання у глибокому тилу окупантів.

На Луганщині, у глибокому тилу ворога, на ділянці залізничного сполучення Ровеньки-Антрацит, українські партизани знищили обладнання автоматизованого керування залізницею. Саме тут ворог перекидав свої сили в гарячі точки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, оприлюднивши відео з палаючою технікою.

"Потяг нікуди не їде. Луганські партизани тримають у напрузі рашистів. Цього разу наші патріоти підпалили шафу керування залізницею", – написав Гайдай.

Глава ОВА уточнив, що обладнання окупантів було знищено в районі селища Ясенівський.

"І БК не поїде, і "мобіки" теж... Добре горіло. Слава партизанам!" – зазначив Гайдай.

Додамо, що раніше президент Росії Володимир Путін віддав наказ своїй армії до березня 2023 року захопити території Донецької та Луганської областей.

Також стало відомо, що ворожа армія, ймовірно, готується до нової ракетної атаки по Україні. Про це свідчать маневри ворога в Чорному морі.

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