Луганські партизани працюють: біля Сватового спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою

Раніше російські окупанти використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт.

Біля Сватового партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою.

Підвезення залізницею боєприпасів для російських окупантів на фронт тепер ускладнено.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового. Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці", - зазначив він.

Гайдай зауважив, що раніше окупанти використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт.

"Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі… Не щастить окупантам", - підсумував очільник ЛОВА.

Нагадаємо, Росія готується кинути на війну в Україну понад 30 тисяч добровольців.

З'явилися нові подробиці вбивства українських військовополонених в Оленівці