Луганські єпископи УПЦ МП зустрілися з ватажком "ЛНР", якого назвали "главою республіки"

У пресслужбі єпархії зазначили, що спілкування з терористом "пройшло у теплій атмосфері єдності та взаєморозуміння".

13 липня на території окупованої Луганщини місцеві єпископи УПЦ МП зустрілися з ватажком бойовиків так званої "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Про це повідомляє сайт Ровенківської єпархії УПЦ МП.

Пресслужба єпархії без лапок називає терориста "главою республіки", визнаючи таким чином його владу. У релізі зазначається, що зустріч відбулася "з метою зміцнення та розвитку церковно-державних відносин у регіоні".

"Це була перша зустріч, під час якої керівник Республіки особисто познайомився з архієреями, які несли служіння на території ЛНР. Спілкування пройшло у теплій атмосфері єдності та взаєморозуміння", – оригінальний текст цитати на сайті, де псевдоутворення на окупованій Луганщині та "посада" бойовика Пасічника вказані без лапок.

Зазначимо, що на території Луганської області є три єпархії УПЦ МП – Луганська, Сєвєродонецька та Ровенківська. На опублікованому фото видно, що на зустрічі з терористом Пасічником були присутні всі три керівники цих єпархій та їхні вікарії. Проте подією "похвалилася" лише Ровенківська єпархія. На інформаційних ресурсах двох інших єпархій про зустріч не згадується.

Про вихід луганських єпархій зі складу УПЦ МП напряму до РПЦ не оголошували ні її керівники, ні патріарх Кирило. Тому юридично вони досі визнають зверхність митрополита Київського УПЦ МП Онуфрія.

Раніше повідомлялося, що патріарх Кирило відвідав поранених окупантів у російському госпіталі і назвав їх "подвижниками".

Читайте також: