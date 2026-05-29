Лукашенка можуть штовхати до небезпечного рішення: експерт оцінив загрозу з Білорусі

Військовий Білорусі / © Міністерство оборони Білорусі

Ризик вторгнення з території Білорусі зберігається, однак наразі біля українського кордону не фіксують великих ударних угруповань.

Військовий експерт Кирило Сазонов пояснив, чому Росія може тиснути на Лукашенка, але прямий напад стане для Мінська надзвичайно ризикованим сценарієм.

Експерт звернув увагу, що такі заяви під час офіційних брифінгів не є особистою думкою окремого спікера, а базуються на оцінці ситуації та даних розвідки.

«Якщо пресс-офіцер озвучує це не в розмові з друзями, а на брифінгу, то це не його особиста думка. До такого висновку дійшло командування ДПСУ після аналізу даних розвідки і оцінки ситуації», — зазначив Сазонов.

За його словами, Україна постійно враховує ризики на північному напрямку та готується до можливих загроз.

«Поганих новин з цієї ділянки кордону ми чекаємо постійно. І готуємося зустрічати», — додав експерт.

Що зараз відбувається біля кордону

Сазонов вважає, що Росія посилює тиск на Олександра Лукашенка, намагаючись змусити Білорусь активніше долучитися до війни проти України.

Сам Лукашенко періодично робить жорсткі заяви — зокрема про нібито готовність «відбивати агресію» або про українські дрони, які буцімто перетинали білоруський кордон. У такий спосіб Мінськ намагається створювати інформаційне тло про нібито загрозу з боку України.

Втім, наразі українські прикордонники і розвідка не фіксують великих угруповань військ Білорусі поблизу українського кордону.

«У цей момент прикордонники і розвідка не фіксують великих груп військ у РБ біля українського кордону. Є невеликі підрозділи і періодично проводиться їхня ротація. Є підготовка інфраструктури, зокрема транспортної. Але це поки все», — пояснив Сазонов.

Чому Росії вигідний другий фронт

На думку експерта, Кремль розуміє, що серйозно загруз у війні проти України на чинній лінії фронту. Ресурсів для масштабного прориву найближчим часом у росіян, за його оцінкою, немає.

Саме тому Москва може шукати асиметричні кроки та несподівані сценарії — від провокацій проти країн НАТО до спроби відкрити новий напрямок з боку Білорусі.

«Кремль уже розуміє, що міцно загруз в Україні. По чинній лінії фронту. Сил і ресурсів для серйозного прориву найближчим часом у них немає. Значить, для результату потрібні асиметричні дії, несподівані ходи», — заявив Сазонов.

Для Путіна, за словами експерта, відкриття другого фронту з боку Білорусі було б бажаним сценарієм, адже це змусило б Україну перекидати сили на північний напрямок.

«Другий фронт відкрити з боку Білорусі — взагалі мрія Путіна. До Києва зовсім близько. Тобто ЗСУ обов’язково перекинуть туди сили», — зазначив він.

Чому Лукашенко може не наважитися

Попри ризики, є низка факторів, які працюють проти прямого вторгнення Білорусі.

Передусім білоруська армія не має бойового досвіду такої інтенсивної війни, яку вже роками веде Україна. Натомість у Силах оборони — сотні тисяч військових із реальним фронтовим досвідом.

Окремий фактор — перевага України у дронових технологіях. За словами Сазонова, у разі прямого включення Білорусі у війну під ударом можуть опинитися критичні для режиму Лукашенка об’єкти.

«Мозирський НПЗ і виробництво калійних добрив у Мінській області та під Гродно виносяться легко. Лукавий це розуміє. Легка прогулянка в бік Києва виключена», — заявив експерт.

Ще один важливий чинник — настрої всередині білоруського суспільства. За словами Сазонова, підтримка війни серед білорусів залишається низькою, тоді як противників участі у війні значно більше.

«Підтримка білорусами війни — близько 7% офіційно. Противників — 55%. Так можна взагалі втратити владу. Ризикувати “тато Колі” не хоче», — наголосив він.

Найімовірніший сценарій

Сазонов підсумував, що ризик вторгнення з території Білорусі був, є і залишатиметься. Однак найімовірніший розвиток подій у разі такого кроку буде вкрай небезпечним саме для Лукашенка.

«Ризик вторгнення з боку Білорусі є. Був, є і буде. Але найімовірніший сценарій у цьому випадку — дуже поганий для Лукашенка. І Пюрер це знає», — резюмував експерт.

На думку Сазонова, пряме втягування Білорусі у війну може обернутися для Мінська серйозними військовими, економічними та політичними наслідками.

Нова загроза з Білорусі — останні новини

Раніше у Державній прикордонній службі заявляли, що Україна продовжує посилювати оборону на північному кордоні з Білоруссю. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, укріплення рубежів відбувається комплексно: прикордонники проводять інженерні роботи у своїй зоні відповідальності, а інші підрозділи Сил оборони облаштовують додаткові фортифікації.

Також у військовому середовищі обговорюють ризик використання території Білорусі для нових атак або тиску на Україну. Військовослужбовець і співзасновник «Центру підтримки аеророзвідки» Ігор Луценко зазначав, що наразі немає стовідсоткових підстав говорити, що Путін зможе змусити Лукашенка до прямої участі у нових агресивних діях.

Водночас, за його словами, Росія може розглядати Білорусь як майданчик для повітряного терору не лише проти України, а й для тиску на країни Балтії.

