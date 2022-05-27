Лукашенко 28 років інвестував у спецпідрозділи для розгону мітингів, але не в армію, тож воювати нікому - журналіст

Лукашенко 28 років інвестував у спецпідрозділи для розгону мітингів, але не в армію, тож воювати нікому - журналіст

Чи буде напад на Україну білорусами не залежить від Лукашенка, і воювати за нього немає кому, запевняють опозиція самопроголошеного президента Білорусі.

Білоруський опозиційний журналіст Франтишек Вечьорка в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН оцінив можливість нападу білорусів на Україну і запевняє, що воювати фактично немає кому.

Він твердить, що впродовж 28 років Лукашенко інвестував у КГБ, спец призначенців, міліцію, тих, хто може розганяти людей на мітингах, але не у військо. Тож створення оперативного командування військ біля України, на думку журналіста, це підігравання Путіну, «гра в солдатики», бо насправді війська як такого немає, і до того ж немає і озброєння.

Але стверджувати, що наступу не буде, він береться. «Все що робиться – це погодження з Москвою. Що не буде нападу, ніхто гарантувати не може поки Лукашенко при владі», - зазначає журналіст.

Хоча і додає, що білоруси зовсім не мають бажання воювати і до того ж, росіяни, які базувались в Білорусі ні в що не ставили їх насторожує його, що проводиться розміщення «Іскандерів», вважає, що це дуже небезпечно, бо може використовуватись для провокацій.

Але залякування «народним ополченням» від Лукашенка Вечьорка висміює, бо білоруси майже не підтримують самопроголошеного президента, тож на його заклики не підуть. Як приклад розповідає, що в країні кілька магазинів спробували продавати футболки із літерами Z і V, але місцеві швидко припинили таку торгівлю. Він зазначив, що велика кількість білорусів переважно отримують інформацію з Інтернету і однозначно підтримують українців, але є і ті, хто дивиться телевізор, який заповнений пропогандиськими фейками Росії, тож зустрічаються і репліки про «нацистів».

Він закликав українські канали працювати і на білоруську аудиторії, бо за останніми опитуваннями 11% білорусів дивляться українські телеканали.

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