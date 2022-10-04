Лукашенко доручив перевірити військовозобов'язаних білорусів, які перебувають у запасі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує підігравати російському диктатору Володимиру Путіну. Лукашенко раптом вирішив перевірити військовозобов'язаних білорусів.

Білоруські ЗМІ у вівторок, 4 жовтня, повідомляють, що Лукашенко доручив перевірити військовозобов'язаний склад, що перебуває в запасі. Відповідну заяву самопроголошений президент Білорусі зробив під час наради з військової безпеки у міністерстві оборони.

Про це пише 24 канал.

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На перевірку наштовхнули недоліки мобілізації у Росії

Своє рішення Лукашенко пояснив тим, що у сусідній Росії виникли серйозні проблеми після того, як Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію. Відтак, як констатував Лукашенко, Білорусь "вивчила" урок Росії.

"Тому через військкомати ми перевіряли і перевірятимемо військовозобов'язаний склад, усіх військовозобов'язаних, які числяться у нас у запасі. Треба у кожному районі без жодного ґвалту, без шуму. Те, що я вам і доручав. Закінчиться жнивна кампанія, акуратно треба призвати в районі людей, подивитися їх наявність та уточнити всі наші матеріали, списки та документи у військкоматах", – заявив він.

Водночас Лукашенко запевнив, що в Білорусі не будуть оголошувати мобілізацію, як у Росії. Та водночас він сказав, що кожен у Білорусі, хто може тримати зброю в руках, повинен вміти нею користуватися.

"Кожен, хто має і може тримати зброю в руках у Білорусі, має вміти нею користуватися. Хоча б елементарною. Це стосується і жінок, і чоловіків. Вони повинні освоїти хоча б стрілецьку зброю для того, щоб захистити, не дай боже трапиться щось – свою родину", – резюмував самопроголошений президент Білорусі.

Зазначимо, що Росія активно використовує Білорусь у війні України. Зокрема, режим Лукашенка надав агресору свою територію для вторгнення в Україну та бомбардування українських міст. При цьому на тлі успіхів ЗСУ Росія використовує загрозу з боку Білорусі, щоб відвернути увагу ЗСУ.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив те, що його країна бере участь у так званій “спеціальній військовій операції”. Проте “президент” наголошує, що під час бойових дій вони “нікого не вбивають”.

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