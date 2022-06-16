Лукашенко може напасти на захід України, щоб "врятуватись": білоруський опозиціонер озвучив умови

Напад Білорусі на захід України вигідний Путіну, оскільки це може завадити постачанню західної зброї.

А тому російський диктатор може тиснути на самопроголошеного президента Білорусі, щоб той напав на Україну

Про це під час телемарафону розповів член білоруської Координаційної ради Валерій Мацкевич.

Лукашенко може напасти на Україну, щоб зберегти владу

Білоруський опозиціонер зазначає, що Лукашенко може зараз наважитись на напад на Україну лише для того, щоб зберегти свою владу.

"Західна техніка може суттєво змінити ситуацію на східному фронті. І Путін все сильніше тисне на Лукашенка. Самопроголошений президент Білорусі розуміє, що є велика вірогідність, що йому доведеться або продовжувати імітувати процес переходу українського кордону. Але я схиляюсь до того, що є маленька ймовірність, що Лукашенко наважиться на напад. Є один фактор, коли це може статись: Путін може прямо поставити перед Лукашенком вибір - усунення від влади, можливо навіть фізичне, і поставить на його місце проросійського генерала, яких в оточенні самопроголошеного президента достатньо. І за таких умов заради збереження влади можливо він піде на божевілля і тоді може бути напад. Але я думаю, що Лукашенко намагатиметься уникнути війни", - сказав Валерій Мацкевич.

Лукашенко може напасти на Україну, якщо Росія переможе на сході

Він зазначив, що можливо продовжаться ракетні обстріли України з території Білорусі. Також на початку війни Росія не повідомляла владі Білорусі про пересування своєї військової техніки територією чужої держави з метою нападу на Україну.

"Лукашенко хотів та хоче повернути Україну в "лоно російського світу". Тут є два фактори, яких чекає Лукашенко. Це - успіхи російської армії та заяви Путіна про новий напад на Київ. Тоді самопроголошений президент з радістю приєднається. Друге - це настрої у білоруському суспільстві. Але ні перше, ні друге не станеться. А тому тут будуть або вимоги, або погрози Путіна", - сказав Мацкевич.

Метою нападу може бути "захист України від НАТО"

Білоруський опозиціонер зазначив, що зараз білоруським військовим говорять, що вони "не нападатимуть на Україну, а захищатимуть Україну від вторгнення НАТО, хоч самі українці цього не розуміють".

Він додав, що зараз білоруська пропаганда вигадує все більше небилиць про Україну.

У Білорусі продовжили військові навчання на полігонах

Моніторингова група "Білоруський гаюн" повідомляє, що навчання на 13 білоруських полігонах знову продовжили до 25 червня.

"Незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити незначний прогрес у навичках пілотування", - наголошує моніторингова група.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія може напасти на захід України. Фейковому президенту вмерещилось, що "Захід може ввести війська у західні регіони України та напасти на Білорусь".

Також в Інституті вивчення війни розповіли, чи можливий зараз напад Білорусі на Україну.

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