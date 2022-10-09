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Лукашенко може постачати Росії танки: "Білоруський гаюн" повідомив про перекидання бронетехніки

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Лукашенко може постачати Росії танки: "Білоруський гаюн" повідомив про перекидання бронетехніки

Фото: Associated Press

Білоруські танки зняли із зберігання.

Моніторингова група "Білоруський гаюн" вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може постачати російським окупантам танки. 

Про це вони повідомили на своєму телеграм-каналі. 

Білоруські активісти повідомили, що 9 жовтня на залізничній станції "Орша", що у Вітебській області Білорусі рухався залізничний ешелон з 12 танками Т-72А. 

Ця бронетехніка не стоїть на озброєнні у Білорусі, оскільки основними танками у збройних силах цієї держави є Т-72Б. Також у відкритих джерелах немає даних про плани модернізації танків Т-72А. 

"Білоруський гаюн" зазначає, що це може свідчити про те, що ці танки були зняті зі зберігання у Білорусі та можливо Лукашенко передав їх Росії. 

Роль Білорусі у війні проти України 

24 лютого російські військові з території Білорусі рушили колонами на Київ. Також з території цієї держави Україну регулярно обстрілюють ракетами. 

Самопроголошений президент Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України на боці Росії. 

Українська розвідка вважає, що Путін хоче втягнути білоруську армію у війну проти України. 

У суботу, 8 жовтня, Білорусь звинуватила Україну в нібито підготовці ударів по своїй території. В українському МЗС вважають, що це може свідчити про провокації

Генштаб ЗСУ 9 жовтня повідомив, що Росія забирає боєприпаси з Білорусі. Найближчим часом планується перекидання 13 ешелонів з озброєнням. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1005
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