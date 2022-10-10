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Лукашенко може відправити до армії РФ до 7 тисяч своїх солдатів - Денисенко

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Лукашенко може відправити до армії РФ до 7 тисяч своїх солдатів - Денисенко

Фото: Міноборони Білорусі

Вадим Денисенко прокоментував рішення Росії та Білорусі про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко може поповнити російську армію, надавши їй від 5 до 7 тисяч солдат.  

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив радник голови МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Судячи з усього, частково Путін все ж таки дотиснув Лукашенка, і Лукашенко справді якусь частину своєї армії імплементує до російського (військового – ред.) контингенту. У принципі попередньо – це моя особиста точка зору–- я вважаю, що це буде приблизно 5-7 тисяч військових", - зазначив він.

Однак Денисенко запевнив, що наразі не можна говорити про те, що завтра почнеться напад на Україну з боку Білорусі.

"Ми не бачимо розгортання військового ударного кулака зі сторони Білорусі. Водночас можемо говорити про те, що справді така підготовка, судячи з усього, вже почалася. І, як мінімум, це сковуватиме достатньо великі частини українського війська на північних кордонах України. Тобто, як мінімум для цього це робиться", - резюмував радник голови МВС.

Нагадаємо, з повідомленням Міноборони Білорусі, Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповання військ біля кордону України.

Лукашенко також заявив, що нібито НАТО та країни Європи погрожують Білорусі ядерним ударом і хочуть "втягнути її у війну проти України".

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Дата публікації
Перегляди
299
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