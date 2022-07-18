"Лукашенко наближається до моменту вступу у війну проти України" - радник Тихановської

Наразі ситуація у Білорусі вказує на те, що російський диктатор Путін, імовірно, все ж дотис білоруського диктатора Лукашенка, аби той відправив свої війська до України.

У Білорусі нині спостерігаються ознаки підготовки до відправлення військ РБ на війну до України.

Про це сказав білоруський дипломат, який тривалий час проживав у США, представник офісу Світлани Тихановської - Валерій Ковалевський в ефірі одного з телеканалів України.

"Схоже на те, що Лукашенко наближається до такого моменту, коли все ж таки погодиться відправити білоруські війська до України. Від початку він демонстрував, що на одному боці з Путіним, підтримував Росію на всіх етапах цієї війни, надавав важливу підтримку. Але зараз ситуація має такий вигляд, що він все більше підходить до цього. Ми бачимо ознаки і мобілізації, і доукомплектування військових підрозділів на межі з Україною, надходить нова техніка із Росії. Є всі ознаки того, що Білорусь на чолі з Лукашенком може дійти до того, що білоруські війська можуть вступити у війну", - сказав представник Світлани Тихановської у міжнародних справах.

Тим часом у Білорусі стався дефолт за зовнішніми зобов'язаннями.

Як повідомлялося, протягом тижня до Білорусі прилетіли 15 військово-транспортних літаків ВКС РФ.

Нагадаємо, у Білорусі знову помітили активність військової авіації з РФ (мапа).

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