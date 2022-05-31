Лукашенко натякнув, що якби він не переміг на виборах, то Росія напала б на Білорусь: відео

Лукашенко натякнув, що якби він не переміг на виборах, то Росія напала б на Білорусь: відео

Олександр Лукашенко зазначив, що, "дивлячись на Україну, ми розуміємо, що там розгортається сценарій, нереалізований на нашій землі".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що якби він не переміг на виборах, то Росія напала б на Білорусь.

У Мережі з'явилося відео з відповідною заявою.

"Дивлячись на Україну, ми розуміємо, що там розгортається сценарій нереалізований на нашій землі. Тоді запитаю. А що було б із нами? Будь ласка, дивіться Україну. І ми розуміємо рівень загроз, активність яких лише змістилася на територію сусідньої країни", - сказав він.

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Спеціальний кореспондент 1+1 Андрій Цаплієнко оприлюднив відео зі зверненням самопроголошеного президента Білорусі і зазначив, що, на його думку, Лукашенко "хоче пропитляти".

"Білоруський керманич відтепер відверто заявляє: якби Білорусь не підтримала Росію, то Путін напав би на неї. Думаю, він вичікує, хто стане переможцем. Абсолютно не здивуюсь, якщо він знову заговорить про братні відчуття, коли українська перемога стане ближче", - написав Цаплієнко.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов припускає, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін пригрозив президенту Білорусі Олександру Лукашенку відстороненням від влади. Водночас військовий експерт переконаний, що самопроголошений президент Білорусі не збирається віддавати наказ на вторгнення до України для своєї армії.

Жданов - про злого Лукашенка, донбаський трикутник і шантаж родин окупантів

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