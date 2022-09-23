“Лукашенко не дасть жодного автомата”: експерт оцінив перспективи мобілізованих в РФ на території Білорусі

Частина мобілізованих новобранців російської армії може проходити вишкіл на території Білорусі, але формування там боєздатних підрозділів малоймовірне.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Перебування певного контингенту новобранців російської армії в Білорусі він називає можливим, але загрозу від них для північних кордонів України вважає нереалістичною.

“Просто відправити 50-70 тисяч до Білорусі - це можна, але чим їх озброювати? Везти туди озброєння? Це буде проблематично”, - зауважив експерт.

За словами Жданова, в Росії зараз загалом будуть великі проблеми зі зняттям зі збереження військової техніки та зброї для постачання її до військових підрозділів, а сподіватися на допомогу білоруського диктатора не варто.

“Лукашенко не дасть жодного автомата. Він армію свою роззброювати не буде, а запаси свої він уже віддає. Навряд чи там залишилося достатньо для озброєння 50-70 тисяч мобілізованих в РФ”, - припускає Жданов.

Експерт наголосив, що Лукашенко впевнено сидітиме у своєму президентському палаці лише до того часу, поки його армія озброєна і віддана йому.

“Роззброївши армію, він залишиться без свого головного щита, який допомагає йому утримувати владу”, - резюмував він.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не планує слідом за РФ оголошувати мобілізацію в країні.

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