Лукашенко не довіряє своїм спецслужбам і створює власну приватну охорону – Центр національного спротиву

Ситуація у владних колах Білорусі загострюється, диктатор Олександр Лукашенко комплектує власну охорону з приватної охоронної служби.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На фоні інформації про ліквідацію самопроголошеного президента Білорусі, Лукашенко підозрює свої спецслужби у можливій зраді. Зокрема, йдеться про білоруський КДБ. Тому, диктатор сформував новий підрозділ особистої охорони, що формується з представників однієї з приватних охоронних компаній країни", - йдеться у повідомленні.

За інформацією білоруського підпілля, – це компанія "Гард Сервіс", на яку вже покладені завдання щодо формування ПВК для участі у війні проти українців.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спричинив деградацію Республіки.

Водночас лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська зробила заяву щодо режиму Лукашенка та його співучасті у війні проти України. Політикиня закликає світ покарати диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, адже будь-які поступки в розпал війни лише створюють для нього відчуття безкарності.

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