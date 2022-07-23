"Лукашенко не зміг переконати навіть своїх прихильників вступити у війну проти України" - радник Тихановської

Згідно з опитуваннями, понад 85% білорусів проти вступу країни у війну проти України. Навіть серед прихильників самопроголошеного президента Білорусі Олександр Лукашенка число тих, хто проти, становить до 65%. Це означає, що навіть він не встиг і не зміг переконати своїх прихильників.

Про це розповів старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка в інтервʼю Новини.LIVE.

"Є "п'ята колона", до 10-15%, які вважають, що білоруси мають підтримати росіян, але коли конкретизуєш, чи мають вони заходити на територію України, кажуть, що ні. Більшість білорусів проти вступу у війну проти України", - зазначив він.

За його словами, такі результати можна пояснити характером білорусів.

"Адже білоруси завжди уникають конфліктів. Вони шукали компроміс навіть під час протестів у 2020 році (проти фальсифікації президентських виборів Олександром Лукашенком - ред.). Звісно, були готові йти на барикади, і це потрібно було робити, але більшість шукала компроміс. І Лукашенко змушений підлаштовуватися під таку особливість суспільства", - говорить радник.

Франак Вячорка говорить, що риторика Лукашенка щодо вступу у війну проти України завжди різна.

Так білоруський диктатор в Росії говорить, що "ми з вами", "поляки – наші вороги", а в Білорусі каже, що "тільки завдяки мені нас не втягнули у війну".

"І його прихильники кажуть: "О, Лукашенко — молодець! Він врятував нашу країну від війни". В такій інформаційній бульбашці вариться велика частина суспільства", - аналізує Вячорка.

За його словами, білоруси зараз дуже обережні, їм доводиться видаляти не лише історію пошуку новин, а й деякі додатки.

"Багато не просто чистять історію, а видаляють всі аплікації, адже екстремістським стало все. Офіційно у нас 140 терористів – це блогери та активісти. Більше 350 медіа й різних інформаційних каналів визнані екстремістськими. Підписка на них може коштувати 2-6 років увʼязнення. Тому люди все чистять, ніхто ні на що не підписується. У Білорусі затримати можуть навіть на вході в метро і там же перевірити телефон. Якщо є будь-яка підписка чи то на український, чи на білоруський канал – все, пиши пропало. Через це складно зрозуміти реальний протестний настрій населення", - розповідає Вячорка.

За словами радника Тихановської, громадяни Білорусі навіть поміж собою бояться обговорювати війну в Україні.

"Так, тихо говорять на кухні. Як люди жили під час сталінських репресій? Правду говорили тільки у вузькому колі, а вранці чекали, кого заберуть і читали новини, кого вночі забрали. Отак зараз живе більшість білорусів в очікуванні – який же жах відбудеться завтра", - розповів він.

Через політичний пресинг з країни виїхали журналісти та активісти, лідери громадських організацій, дехто із політичних активістів.

"Багато хто залишився, просто стали непублічними. Зараз пішли (арешти - ред.) по аналітиках та експертах. Всі, хто хоч раз з'являється на YouTube, – все, будь готовий і збирай речі або в СІЗО, або за кордон. Але навіть ті, хто за кордоном, активно працюють. Білоруси досить живучі. Лукашенко, мабуть, не очікував, що суспільство так швидко зможе переродитися і продовжувати роботу", - резюмував він.

Нагадаємо, військовий експерт відповів, чи варто зараз боятися наступу армії Білорусі на Україну.

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