Лукашенко оголосив підготовку до війни та "точкову мобілізацію": деталі резонансної заяви

Лукашенко наказав готувати армію / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

Про це він заявив під час доповіді свого міністра оборони Віктора Хреніна, передають білоруські пропагандистські ЗМІ.

Самопроголошений президент оголосив про продовження підготовки армії Білорусі до можливих бойових дій, включно з «наземною операцією».

Реклама

«Далі, як я обіцяв, ми точково відмобілізуватимемо (військові — Ред.) частини, збройні сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути. Ми ж до війни готуємось усі», — сказав Лукашенко.

За його словами, новий підхід означає відмову від епізодичних великих навчань на користь ротаційної системи: різні військові частини по черзі будуть призиватися на військові збори, проходити інтенсивну бойову підготовку та повертатися до пунктів постійної дислокації. На думку Лукашенка, такий режим дозволяє тримати білоруську армію у стані постійної готовності без оголошення повномасштабної мобілізації.

Зауважимо, що така заява прозвучала на тлі чуток про можливе приєднання Білорусі до війни на боці Росії проти України.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, що Лукашенко нещодавно закликав готуватися до сухопутних бойових дій.

Реклама

Недавно президент Володимир Зеленський заявив, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Раніше командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев з посиланням на дані розвідки попередив, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами.

Новини партнерів