Лукашенко перевіряє боєготовність армії Білорусі: у ЗСУ оцінили загрозу

Наєв запевнив, що наша розвідка здійснює моніторинг ситуації у Білорусі.

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв прокоментував доручення сампроголошеного президента Олександра Лукашенка перевірити бойову готовність білоруської армії.

Про це інформує пресслужба Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Наєв запевнив, що наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності збройних сил Білорусі.

"Ми володіємо повністю щодо переміщення озброєння і військової техніки в рамках зазначеної перевірки. Сили безпеки та оборони у Північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватоного реагування", – наголосив генерал.