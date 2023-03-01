Лукашенко поїхав до Китаю: в ISW пояснили, яку вигоду отримає Путін

Лукашенко вже допомагав Путіну отримати зброю для війни проти України.

Країна-агресорка Росія може використовувати візит диктатора президента Білорусі Олександра Лукашенка до Китаю для досягнення кількох своїх завдань, зокрема це створення схем для ухилення санкцій, а також поширення наративу про те, нібито Москва "готова до мирних переговорів".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

У звіті експерти цитують видання Deutsche Welle, яке повідомляло, що під час триденного візиту Лукашенко, швидше за все, підпише великий пакет угод про розвиток спільних проєктів, торговельно-економічну, інвестиційну, гуманітарну співпрацю та політичну співпрацю з Китаєм.

Американські експерти наводять слова представників української розвідки, які підтверджують, що Лукашенко надавав зброю Путіну для війни проти України, постачаючи артилерійські боєприпаси з білоруських складів. Згадується і заява директора ЦРУ Вільяма Бернса про те, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання. Вказується, що Китай може таємно переправляти обладнання до Росії через Білорусь.

Крім того, фахівці зазначають, що під час свого візиту до Китаю Лукашенко заявляв про готовність Росії зробити кроки для мирного врегулювання конфлікту в Україні. Так, Лукашенко, згідно з пропагандою Кремля, звинуватив Захід та США у, нібито, примусі українських чиновників відмовитись від переговорів з РФ.

Інститут вивчення війни вказує на те, що Путін та Лукашенко можуть використати опублікований Китаєм "мирний план" з 12 пунктів, щоб відновити інформаційну кампанію, спрямовану на спонукання західних офіційних осіб запропонувати поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах. Ця кампанія, можливо, затримує надання західної допомоги, необхідної для продовження українських контрнаступів та знижує їхню ефективність.

"Кремль може відновити переговорну інформаційну операцію, щоб знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів шляхом затримки надання необхідної західної допомоги та прагнути отримати поступки", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 28 лютого Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Експерт пояснив, навіщо Лукашенко прилетів до Пекіна.

Раніше в ISW заявили, що Олександр Лукашенко, ймовірно, поступиться елементами оборонно-промислової бази Білорусі, щоб підтримати ухилення від санкцій російської оборонної промисловості, як поступку в обмін на те, щоб білоруські військові не приєднувалися до російського вторгнення в Україну.

А до того Лукашенко стверджував, що оборонна промисловість Білорусі може виробляти зброю завдяки доступу до імпортованих мікроелектроніки, оптики тощо.

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