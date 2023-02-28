Білоруський диктатор Лукашенко сьогодні, 28 лютого, прибув до Китаю.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко прибув до Китаю. Там він планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

“Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. За підсумками зустрічі буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах”, - йдеться в повідомленні росЗМІ.

Нагадаємо, що стратегічно, з точки зору наступних ста років, Китаю потрібна слабка напівмертва Росія.

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