Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
460
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном

Фото: соцмережі

Білоруський диктатор Лукашенко сьогодні, 28 лютого, прибув до Китаю.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко прибув до Китаю. Там він планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

“Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. За підсумками зустрічі буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах”, - йдеться в повідомленні росЗМІ.

©

Нагадаємо, що стратегічно, з точки зору наступних ста років, Китаю потрібна слабка напівмертва Росія.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
460
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація