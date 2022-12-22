"Лукашенко про напад дізнається з газет": дипломат Огризко - про загрозу наступу з Білорусі

Український дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що не варто дослухатися до заяв із Мінська, оскільки Лукашенко вже давно не контролює ситуацію в Білорусі.

Про це він сказав у коментарі "Еспресо".

Огризко вважає, що якщо Путін почне наступ з території Білорусі, то "Лукашенко про цей напад дізнається з газет", оскільки диктатор давно не рахується з думкою самопроголошеного президента РБ. Проте український дипломат зазначає, що Лукашенко до останнього намагатиметься уникнути втручання білоруської армії у війну.

"Для нас - це лише чергова підстава подумати, чи все готове, щоб дати відсіч російській агресії з території Білорусі. А для Лукашенка - це підстава подумати, що з ним буде після, якщо це станеться. Я думаю, що саме це і є визначальним у його теперішній позиції, і він не буде поспішати ставати на бік агресора у прямому вторгненні та буде максимально відтягувати. Але якщо це станеться, він скаже, що він тут ні до чого, коли буде йти мова про його співвідповідальність перед спеціалізованим міжнародним трибуналом", - пояснив Огризко.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі на Україну рушила російська окупаційна армія. Тоді ж росіяни почали вимагати капітуляції України та призначили для цього зустріч у Білорусі.

Білорусь від перших днів війни підтримує Росію: ця держава надала свою територію для наступу та передає РФ зброю. Останніми днями вкотре заговорили про загрозу нападу з Білорусі, оскільки туди приїздив диктатор Путін та його міністри - Шойгу і Лавров.

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