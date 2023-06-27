Лукашенко про развал РФ: "Якщо рухне Росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заговорив про развал Росії. Через це він передбачає і знищення Білорусі.

Про це він заявив в Мінську під час церемонії вручення генеральських погонів.

За його словами, в історії всього світу та, зокрема, Білорусі настав “складний період”. Диктатор каже, що “загроза глобального конфлікту ніколи не була такою близькою, як сьогодні”.

“Моя позиція: якщо рухне Росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо. Нас намагаються ввести в оману про реальні плани Заходу. Ми виразно бачимо нову хвилю розширення НАТО та безпрецедентне нарощування потенціалу країн – членів альянсу в регіоні, у тому числі в безпосередній близькості від наших кордонів. Демонстрація за демонстрацією – демонстрація сили”, – поскаржився Лукашенко.

Також він додав, що білоруські прикордонники начебто часто фіксують “провокації на держкордоні в країн-сусідів: від підкидання тіл до зальотів безпілотників”.

Нагадаємо, що Лукашенко привів армію в повну бойову готовність.

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