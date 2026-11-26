Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Останні заяви Олександра Лукашенка про непричетність Білорусі до російського вторгнення можуть бути спробою повернутися до великої міжнародної політики. Білоруський лідер прагне стати учасником майбутніх переговорів між Росією та Європою, але не як представник Кремля, а як нібито самостійний політичний гравець.

Таку думку висловив виконавчий директор «Українського інституту майбутнього» Вадим Денисенко, аналізуючи останні заяви диктатора.

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За його словами, Лукашенко намагається представити себе заручником рішень Москви, який нібито не міг перешкодити російському наступу 2022 року. Таким чином він прагне переконати Захід, що заслуговує на окреме місце за столом переговорів.

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«Я невинна жертва росіян і я не можу нічого їм протиставити. Тому візьміть мене в переговори і допоможіть мені», — так Денисенко описує логіку диктатора.

На думку експерта, Лукашенко прагне або повернути Мінську статус переговорного майданчика, або особисто долучитися до ширших переговорів. Саме тому він заговорив про можливість доправити Зеленського до Путіна.

Паралельно білоруський лідер намагається продемонструвати Заходу нібито готовність до передавання влади через Всебілоруські народні збори, засідання яких заплановане на 17–18 грудня.

«Лукашенко запустив процес імітації транзиту влади, розуміючи, що ця гра сподобається європейцям і дозволить йому ширше маневрувати між Китаєм, РФ та Європою. Водночас не варто мати жодних ілюзій: ніякого реального транзиту влади нема і не передбачається», — наголосив Денисенко.

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Важливу роль у цих планах може відіграти Україна. Експерт припускає, що Лукашенко шукає можливості для контактів із Києвом, адже його позиція може вплинути на перспективи участі Мінська в переговорах.

«Це інтерв'ю — такий собі пробний шар. Зараз Мінськ збирає інформацію про реакцію. В ідеалі він хоче продати те, що він може грати якусь самостійну гру. Хоча за п'ять років війни його залежність від Москви різко зросла», — підсумував експерт.

Що Лукашенко раніше заявив про напад РФ на Україну

Нагадаємо, в інтерв'ю французькому журналу Le Point Олександр Лукашенко заявив, що нібито не знав про плани Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.

Він стверджував, що російські війська перебували в Білорусі для спільних навчань, а згодом самостійно змінили маршрут і рушили на Київ. Водночас Лукашенко запевняв, що Мінськ непричетний до початку війни.

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«Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку війни», — заявив він.

Водночас на запитання, чому Білорусь не перешкодила російському наступу зі своєї території, Лукашенко відповів: «А чому я мав росіян зупиняти й боротися за Україну?»

В іншій частині інтерв'ю білоруський лідер звинуватив українців у тому, що вони обрали президентом Володимира Зеленського, якого він назвав недосвідченим політиком.

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