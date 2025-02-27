Лукашенко розкрив деталі переговорів РФ і США, які нібито почув від Путіна

Лукашенко заявив, що остаточні рішення щодо України не ухвалюватимуться без її участі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що російський диктатор Володимир Путін ділився з ним деталями переговорів зі США та Дональдом Трампом.

Про це він заявив в інтерв’ю.

За словами Лукашенка, Путін розповів йому "у загальних рисах" про розмову з американським лідером, переговори в Саудівській Аравії, а також про рідкісноземельні метали.

"За тиждень ми зустрінемося з Путіним у Москві та дуже докладно обговоримо всі питання", – сказав він.

Лукашенко також процитував російського президента, який, за його словами, пояснював відсутність України на переговорах у Саудівській Аравії.

"Путін сказав: "Українці й Зеленський ображаються, що їх не покликали в Саудівську Аравію. Але навіщо кликати, якщо там обговорювалися питання Росії та США? Питання України торкнулися лише побіжно”. Про це вже і Трамп говорив", – заявив Лукашенко.

При цьому він додав, що остаточні рішення щодо України не ухвалюватимуться без її участі:

"Коли будуть вирішуватися питання України, я думаю, без України ці питання ніхто вирішувати не буде", – підсумував він.

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Американський очільник анонсував цю зустрі і знову заговорив про швидке закінчення війни.

Читайте також: