"Лукашенко розуміє, що це буде початок кінця його правління": в МВС оцінили ймовірність нападу з Білорусі

"Лукашенко розуміє, що це буде початок кінця його правління": в МВС оцінили ймовірність нападу з Білорусі

Лише 3% білорусів кажуть, що готові до війни з Україною, свідчать дані соцопитувань.

Радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що ймовірність нападу Білорусі на Україну "порівняно невелика" і на це є низка причин.

Про це Денисенко сказав 11 березня у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Радник голови МВС наголосив, що наразі Білорусь Україні війну не оголошувала.

"Станом на зараз жодні білоруси на територію України не заходили. І, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що вони зайдуть", ­– сказав Денисенко.

На його думку, на це є кілька причин.

"У Білорусі було проведено реальне соцопитування – лише 3% населення кажуть, що готові до війни з Україною. Лукашенко не може не розуміти, що це буде початок кінця його правління, якщо він почне йти в Україну зі своєю армією. А також не забуваймо, що білоруська армія ­– це не російська армія: це не найсильніша армія у світі. Вона невелика. Складається з 40 тис. осіб, реальних бойових підрозділів – 7-8 тис", – пояснив радник голови МВС.

"Якщо вони зайдуть на Волинь, багато з них поїдуть назад у поліетиленових мішках. І крах режиму Лукашенка тільки прискориться", – додав Денисенко.

Нагадаємо, вдень 11 березня російська авіація атакувала білоруську територію на кордоні з Україною. В МВС такі дії Росії назвали свідомою провокацією.

Після цього радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що білоруські війська почали наближатися до українського кордону.

В українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення до України вже ввечері 11 березня.

ТСН.ua

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