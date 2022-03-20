"Лукашенко розуміє, що вторгнення в Україну буде крахом для Білорусі", - Данілов про можливий напад

"Лукашенко розуміє, що вторгнення в Україну буде крахом для Білорусі", - Данілов про можливий напад

За його словами, якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попередив білоруських військових про наслідки можливого вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Зокрема в ефірі «Настоящего времени» він зазначив, що територію Білорусії зараз використовує РФ для своїх військових цілей у розв‘язаній війні проти України, але якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений.

За його словами, президент РФ примушує Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той «розуміє, що це буде крахом для Білорусії».

«Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну», - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що рашизм, який існує в РФ вже понад 20 років і на який світ не звертав уваги, призвів до початку третьої світової війни в Європі. Росіяни вже публічно говорять про плани захопити європейські країни.

«Агресорові треба давати відповідь», - заявив Данілов, додавши, що представники французького і німецького бізнесу, які не пішли з РФ, фактично є спільниками країни-терориста, оскільки на гроші від цієї торгівлі РФ купує зброю, якою вбиває українців.

Водночас він наголосив, що Україна обов’язково витримає, і наш безпековий сектор дасть агресорові гідну відсіч.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Білорусь готується напасти на Україну. За даними видання "Українська правда", напасти білоруські війська можуть на волинське спрямування. Імовірно, це може статися в найближчі два дні.

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