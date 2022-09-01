Лукашенко сподівається, що ЗСУ змусять Зеленського домовлятись з Путіним: в ОП уже відреагували 

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що саме українські військові змусять Зеленського домовлятись з Путіним.
Лукашенко розмріявся, що військові тиснутимуть на президента Україна, вимагаючи закінчити війну.
Про це білоруський диктатор сказав 1 вересня у своїй промові до школярів.
Білоруський диктатор заявив, що нібито військові бачать, що Росія може "стерти Україну" та змусять Зеленського домовлятись з РФ на умовах окупантів.
"Там конфлікт назріває між президентом та військовими. Лише військові можуть поставити руба й сказати: "Ні, давайте домовлятимемося, бо Україну зітруть із лиця землі", - заявив Лукашенко.
За словами самопроголошеного президента, "конфлікт в Україні вже скоро закінчиться".
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "Укрінформу" наголосив, що Лукашенко поширив фейк про нібито конфлікт між Володимиром Зеленським та військовослужбовцями. Він наголосив, що в РФ і досі сподіваються, що в Україні може статись "військовий переворот".
"Відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. Зокрема, масштабуючи подібні фейки про "конфлікт між політиками та військовими", - пояснив Подоляк.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав черговий маразм. Він заявив, що Польща нібито відновлює Річ Посполиту, а українці ще проситимуть Росію про допомогу в боротьбі з "полонізацією".
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