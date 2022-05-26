Лукашенко створює оперативне командування військ біля України: Арестович розповів, чи існує загроза наступу з боку Білорусі

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відреагував на інформацію про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко створює оперативне командування військ біля України.

За словами радника ОП, Україна поки не бачить ознак формування ударних угруповань чи будь-яких дій щодо півночі України, зокрема Києва, з боку Білорусі.

Про це Арестович сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Поки ознак формування ударних угруповань чи будь-яких дій з боку Білорусі щодо північних регіонів України чи Києва, ми не бачимо. Можна не боятися. Ми повинні побоюватися, але не боятися", - наголосив він.

Також Арестович спростував чутки, які поширювалися у телеграм-каналах, про те, що у ніч проти 27 травня близько 4 години ранку Лукашенко "покаже нарешті, звідки готувався напад на Україну". Він заспокоїв українців, що це фейк чи, іншими словами, вкид, аби залякати громадян України.

Нагадаємо, 26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ своїм командирам створити оперативне командування збройних сил країни на українському напрямку. Лукашенко заявив, що на Білорусь начебто чинитиметься тиск через Польщу, Литву та Латвію, та навіть допустив війну, а тому "треба бути готовим".

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