"Лукашенко тримається за Путіна": опозиціонер розповів про спільну мету диктаторів Білорусі та РФ

Для диктаторів Білорусі та РФ Олександра Лукашенка і Володимира Путіна головною метою є порятунок своїх життів та збереження влади. Саме з цієї причини Лукашенко майже повністю виконує забаганки кремлівського "фюрера".

Про це розповів радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франек Вячорка в коментарі 24 Каналу.

"У Путіна та Лукашенка спільне мета – вижити, заховати свою владу за будь-яку ціну. Тому Лукашенко тримається за Путіна всіма можливими способами й буде з ним до кінця. Але нам не варто рятувати Лукашенка, нехай він тоне вслід за Путіним, слідом за російським кораблем", - сказав радник Тихановської.

Крім того, за словами Вячорки, у Путіна є ще своя мета – увійти в історію.

"Є мета у Путіна – увійти в історію таким царем-загарбником, який розширював російські землі. Він не вважає ані Україну, ані Білорусь незалежними державами", - додав він.

Опозиціонер вказав, що Лукашенко продовжує зраджувати Білорусь та діяти проти національних інтересів країни. Так званий "президент", який захопив владу в країні, після того, як надав окупантам РФ контроль над Білоруссю, сам вже глобально ні на що не впливає.

Вячорка зазначив, що Путін бажає бачити Україну такою ж країною, як нинішня Білорусь. Натомість, як наголосив радник Тихановської, з українським народом так не вийшло й Україна продовжує чинити опір росіянам.

"Я розумію, що мета в Україні та Білорусі та ж сама – захопити й контролювати. Путін хотів бачити Україну такою ж залежною, як лукашенківська Білорусь", - висловив думку радник Тихановської.

Опозиціонер додав, що доки Лукашенко буде при владі у Білорусі, доти з її території буде завжди загроза для України та цивілізованого світу. Наразі ж, за його словами, Лукашенко тримається за російського диктатора Володимира Путіна будь-якими способами і буде робити це надалі, але в результаті "потоне" разом із кремлівським "фюрером".

Нагадаємо, представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Олександр Лукашенко водить російського диктатора Володимира Путіна за ніс. За словами Юсова, в інтересах Путіна й Росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає.

Своєю чергою, військовий аналітик Петро Черник заявив, що Лукашенко відчайдушно б'ється за своє життя. Він прекрасно усвідомлює, що Путін може прибрати його в будь-який момент.

"Можливо Лукашенко дає сигнал на власне виживання. Чим це все закінчиться, сказати неймовірно важко", - висловився Черник.

Читайте також: