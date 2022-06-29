Лукашенко у пастці: експерт розповів, які є шанси нападу Білорусі на Україну

Лукашенко у пастці: експерт розповів, які є шанси нападу Білорусі на Україну

Білорусь потрапила у пастку, з якої дуже важко вибратись поки існує злочинний путінський режим.

Наразі шанси того, що Білорусь вступить у повноцінну війну проти України, невеликі.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Тому що, у березні-квітні ризик вступу білоруських військ у повномасштабну війну проти України був значно більшим. І він виглядав би логічнішим. Тоді вони були б підсилені російськими військами, які стояли в Київській області", - уточнив Мусієнко.

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За його словами, зараз не видно створеного ударного угруповання білоруських військ, які були б здатні чогось досягти в наступальних діях проти України.

"А якщо зважаться тими силами, які є, це, мабуть, буде найбезглуздіший крок, тому що вони (Білорусь - ред) не матимуть жодного успіху", - сказав експерт.

Також, на його думку, зараз на Білоруському напрямку відбувається наступне:

"По-перше, присутні до 5 тисяч військовослужбовців регулярних сил армії Білорусі. По-друге, відбуваються маневри, на сьогодні, у двох місцях, зокрема, під Гомелем із залученням військовозобов’язаних і резервістів. Спочатку, десь два тижні тому, вони залучали 430 осіб, зараз вони залучили ще. Будуть відбуватися маневри до середини липня щонайменше і продовжені маневри будуть, мабуть, аж до осені", - зазначив він.

Мусієнко зауважив, що в Білорусі відбувається ряд постійних військових навчань і вони аж від квітня місяця тривають поетапно.

"Ось ці заяви Лукашенко, що він хоче ядерну зброю, додаткові "Іскандери" з ядерними боєголовками. Звичайно, Путін дасть, дасть все дуже швидко, тому що це відводить удар безпосередньо від Росії. Путін відводить максимально від себе удар на бік Білорусі. Тому що якщо на території Білорусі, в порушення домовленостей договору про нерозповсюдження ядерної зброї, з’являється ядерна зброя... Відповідно НАТО має реагувати як? Розміщувати системи протиракетної оборони в Польщі, країнах Балтії. І, можливо, потенційно Польща буде наполягати, щоб тактична ядерна зброя США була у Польщі. І удар потенційний – це Білорусь. І це вже не Росія. Путіну це вигідно, а Лукашенко з цим погоджується, тому що він у пастці і в абсолютній залежності від Росії", - пояснив експерт.

Нагадаємо, Львівська область готується до ймовірного нападу з боку Білорусі. В ОВА розповіли подробиці.

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