Лукашенко "вдихнув нове життя" в інформаційну операцію Росії щодо Придністров'я" – ISW

Аналітики наголошують, що заяви самопроголошеного президента Білорусі підтримують наративи Кремля нібито про боротьбу РФ із Заходом.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "вдихнув нове життя" в інформаційну операцію Кремля своїми заявив, що нібито відкриття фронту у Придністров’ї "відповідає інтересам Заходу".

Про це пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, Лукашенко заявив, що Україна зазнає великих втрат, якщо відкриє другий фронт для війни, що Захід прагне перемогти як Росію, так і окуповане Придністров'я та наблизити Молдову до НАТО.

"Заяви Лукашенка підтримують ширшу інформаційну операцію Кремля, яка зображує Росію, яка перебуває у стані війни із Заходом, а не з Україною. Лукашенко прикрасив заяви російського уряду, які попереджають про хибну українську провокацію вздовж кордону", - зазначають аналітики.

Ситуація у Придністров'ї

Міністерство оборони Росії днями заявило, що Україна нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я.

Прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що невизнане Придністров'я має бути демілітаризовано. Крім того, російський контингент звідти потрібно вигнати.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив сумнів, що Україна може влаштувати "провокацію" у Придністров'ї.

В ОК "Південь" говорять, що Росія не наважиться здійснити якісь провокації біля кордону України у Придністров'ї, як от висадка десанту, оскільки підсилення їм чекати немає звідки.

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