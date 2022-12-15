"Лукашенко відчайдушно петляє": Піонтковський розповів, чи вступить армія Білорусі у війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з останніх сил чинить опір спробам президента РФ Володимира Путіна втягнути його у відкриту війну проти України.

Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН.

За словами експерта, Лукашенко шалено не хоче посилати свою армію в Україну, але "не тому, що він любить Україну, а тому, що небезпідставно побоюється, що ця армія поверне зброю проти нього".

"Ми бачимо — він петляє відчайдушно, з останніх сил. Путін його вже чоботами в дупу б'є, змушує. Мій прогноз — допетляє. Залишилося йому попетляти ще трошки до того, як українська армія отримає набір наступальних озброєнь і перейде у вирішальний наступ", — заявив Піонтковський.

Російський публіцист додав, що загроза з боку Білорусі відіграє свою роль, оскільки Україна змушена тримати угруповання військ на кордоні.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ініціював раптову перевірку бойової готовності збройних сил країни. Також з'явилася інформація, що Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі.

Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю.

Своєю чергою, фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі в Україну в найближчому майбутньому. В ISW пояснюють, що росіяни спеціально просувають тезу про ймовірність наступу Білорусі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність наступу з Білорусі стане можливою, якщо там будуть накопичуватись російські війська з технікою та озброєнням, і чисельність цього угрупування перевалить за 30 тисяч. За його даними, у РБ фіксується розміщення близько 10 тисяч російських військових.

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