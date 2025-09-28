Лукашенко різко відреагував на погрози НАТО збивати літаки

Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко різко відреагував на заяви про можливе збиття літаків країнами НАТО.

Про це він розповів в коментарі російським ЗМІ.

“Ну нехай спробують поб’ють. Відповідь прилетить миттєво”, — сказав Лукашенко, коментуючи тему можливих дій Альянсу.

Його заява пролунала на тлі зростання напруженості між Росією та країнами НАТО.

Що передувало

Нагадаємо, російські дрони останнім часом усе частіше можна побачити над країнами Альянсу.

Так, у Данії за останні кілька днів закривали аеропорти через загрозу безпілотників.

Міністр оборони Данії Троельс заявив, що повторна поява невідомих безпілотників над територією Данії, зокрема поблизу військових об’єктів — це гібридна атака.

Крім того, невідомі дрони помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на північному сході Франції.