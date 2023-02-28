Лукашенко вигадав новий спосіб "відпетляти" від вступу у війну проти України: в ISW розсекретили деталі

Наразі немає підтверджень, що війська РБ та РФ готуються до нападу на Україну.

Напад Росії чи Білорусі на північ України на початку 2023 року є надзвичайно малоймовірним.

Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"ISW продовжуватиме щоденно повідомляти про російську та білоруську військову активність у Білорусі, але це не свідчить про те, що російські та білоруські сили готуються до неминучого нападу на Україну з Білорусі", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Американські аналітики вважають, що диктатор РБ Олександр Лукашенко, ймовірно, поступиться елементами оборонно-промислової бази Білорусі, щоб підтримати ухилення від санкцій російської оборонної промисловості, як поступку в обмін на те, щоб білоруські військові не приєднувалися до російського вторгнення в Україну.

В ISW згадали заяви Лукашенка про те, що Білорусь повинна розвивати свої можливості для виробництва сучасних ударних БПЛА. Фейковий "президент" РБ так ож вихвалявся, що білоруська оборонна промисловість може виробляти зброю, оскільки РБ має доступ до мікроелектроніки, оптики та інших комплектуючих, імпортованих з пострадянських країн, які зберігали свої радянські запаси цієї продукції.

" Лукашенко може сприяти схемам ухилення від санкцій між Росією та Китаєм під час свого запланованого візиту до Пекіна цього тижня", - припускають в Інституті.

Тим ча сом Олександр Лукашенко почав робити нові пропагандистські інформаційні "вкиди", заявляючи, що нібито є "унікальний момент" для завершення війни РФ проти України.

Лукашенко заявляє, що більше не бачить "загрози" з боку України. Він каже, що не помічає концентрацію українських військ біля кордону РБ.

Втім, на його думку, "Україна повинна негайно укласти мир з Росією". Мовляв, якщо у світі почнеться новий військових конфлікт, то про нашу державу "всі забудуть".

До слова, Лукашенко надав Путіну дозвіл, зокрема, на використання своєї території для війни проти України. Саме з території Білорусі 24 лютого 2022 року на Київ йшли перші окупаційні танки , там розміщуються військові бази РФ, звідти неодноразово окупанти потужно обстрілювали ракетами Україну й атакували дронами.

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