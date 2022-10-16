Лукашенко вигадав, що війну Росії проти України можна "закінчити протягом тижня"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війну Росії проти України нібито можна закінчити протягом тижня, але "США та Велика Британія не дозволяють Зеленському домовлятись з Росією".

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю телекомпанії NBC.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що звірства окупаційної армії в Україні нібито можуть бути частиною "інформаційної атаки".

"У цій ситуації треба розбиратися в корні. Йде війна, в ході цієї війни усіляке можливе, зокрема то, що ви сказали. Тому треба не розмовляти про те, як погано. Ми знаємо, що погано. Війна - це завжди погано. А треба зупинити війну і шукати виходи з ситуації, що склалася", - заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент також заявив, що війну Росії проти України нібито можна завершити "за тиждень", але Зеленському нібито заборонили домовлятись з РФ.

"Все залежить від США і Великої Британії. Якщо ви зрозумієте і погодитеся, що завтра треба сісти за стіл і домовитися, повірте, протягом тижня домовимося", - зазначив Лукашенко.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі почалось повномасштабне вторгнення окупаційної армії на Київ. Також з території цієї країни окупанти регулярно обстрілюють Україну ракетами.

Самопроголошений президент Білорусі визнав, що його держава бере участь у війні проти України.

Тепер до Білорусі Росія знову звозить своїх військових та перекидає техніку. Експерти вважають, що однією з причин може бути брак місця для мобілізованих в РФ.

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