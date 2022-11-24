Лукашенко вимагає від України піти на переговори з Путіним і погрожує "знищенням" у разі відмови

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який підтримує Путіна у війні проти України, висловився подібно кремлівській пропаганді щодо переговорів Києва з Москвою, пригрозивши Україні наслідками у разі відмови.

Заяву Лукашенка пропагандистським росЗМІ поширив провладний Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко стверджує, що Києву треба "зупинитися" і піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв і "повного знищення України".

"Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну (проведення переговорів з РФ. - Ред.) Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України... Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України. Треба зупинитися", - висловився білоруський диктатор.

Також Лукашенко цинічно додав, що білоруси, мовляв, готові "не просто говорити, але і дружити й співпрацювати" з Україною. І стверджує, що "напевно, наше покоління зможе пояснити українському народу, що сталося", і переконує, що "куди не кинь кругом мирні переговори": "Мир, мир і ще раз мир!".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що переговорний процес з РФ можливий після того, як окупанти залишать українські території.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що Росія завдає ударів по мирних містах і цивільних об’єктах, щоб примусити до миру Україну, або примусити Захід примушувати Україну до миру.

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголошує, що намагання Заходу посадити Україну за стіл переговорів після низки великих військових перемог рівнозначні проханню про капітуляцію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що Росія не готова до серйозних переговорів, а надання їй зараз паузи дозволить "заморозити" конфлікт та використати на свою користь і проти Європи.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний своєю чергою наголосив, що українські військові не приймуть жодних перемовин, домовленостей чи компромісних рішень із РФ.

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