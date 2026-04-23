Лукашенко водить Путіна за ніс: генерал СБУ пояснив, чи вступить Білорусь у війну проти України

Білорусь / © ТСН.ua

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неабияк переймається питанням власної безпеки. Саме тому він досі не піддавався тиску кремлівського диктатора Володимира Путіна в питанні залучення білоруської армії до бойових дій проти України.

Про це в інтерв’ю «Главреду» розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

За словами експерта, навіть у разі критичної ситуації на фронті Путіну навряд чи вдасться переконати білоруського диктатора почати відкриту війну проти України. Лукашенко продовжує використовувати тактику затягування часу та маніпуляцій.

«До того моменту, поки Росія не зрозуміє, що без тих приблизно 50 тисяч боєздатних військових, яких має Лукашенко, плюс резерв — а його, врешті, можна ще збільшити — їй не обійтися. І коли росіяни вирішать, що це останній шанс якось вплинути на ситуацію в Україні, тоді всім буде дуже неприємно», — зауважив Ягун.

Наразі білоруський очільник просто «водить за ніс» господаря Кремля, розуміючи, що пряма участь у війні поставить під загрозу його особисте виживання і стабільність режиму.

У чому стримувальний фактор білоруського диктатора

Як не дивно, але саме бажання Лукашенка втриматися у кріслі будь-якою ціною зараз грає на руку відносній стабільності на північному кордоні України. Генерал Ягун переконаний, що в найближчій перспективі вторгнення з цього напрямку не відбудеться.

«Риторика залишиться, але загалом ситуацію він наразі стримує. Як не дивно, його перебування на посаді зараз до певної міри забезпечує нам хоча б відносну стабільність на цьому напрямі», — додав колишній заступник голови СБУ.

Попри оптимістичні прогнози щодо стримування експерти наголошують: Москва розглядає білоруський резерв як стратегічний ресурс. Якщо Росія опиниться у безвиході, тиск на Мінськ може стати безпрецедентним. Проте зараз Лукашенко успішно балансує між вимогами Путіна та власним страхом перед наслідками вступу в повномасштабний конфлікт.

Ситуація на кордоні залишається під пильним контролем українських спецслужб і військових, оскільки 50-тисячне угруповання боєздатних білоруських військ все ще залишається фактором, який не можна ігнорувати.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підвищення активності збройних сил на території Білорусі та чергові спроби Росії втягнути сусідню державу у війну проти України.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше зробив низку різких заяв щодо військової стратегії країни, наголосивши на необхідності постійної готовності армії до бойових дій.