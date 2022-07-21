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Лукашенко втринадцяте продовжив військові навчання біля кордону України: чи готова армія Білорусі наступати

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Лукашенко втринадцяте продовжив військові навчання біля кордону України: чи готова армія Білорусі наступати

Фото: Сайт Міноборони Білорусі

Починаючи від 29 квітня, Білорусь втринадцяте продовжила ще на тиждень військові навчання поблизу українського кордону - щонайменше до 31 липня.

За даними моніторингової групи, білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона не готова до масштабних наступальних операцій. Причина - відсутність реального бойового досвіду.

Про це йдеться на сторінці моніторингової групи Беларускі Гаю.

Як свідчить графік проведення навчань, 24 липня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також буде 23 липня. Після цього білоруські військові знову відправлять на навчання. 

Продовжили навчання на таких білоруських полігонах:

  • Борисовський (227-й) до 31.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;
  • Гозький (під Гродно) до 29.07;
  • Брестський до 31.07;
  • Ріпище (Осиповичі) до 29.07;
  • Мар'їна Гірка до 31.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;
  • Неман (під Березівкою) до 30.07;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 29.07;
  • Чепелево (під Слонімом) до 29.07;
  • Доманово (під Івацевичами) до 30.07;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;
  • Заслонове (під Лепелем) до 31.07.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів про дві реальні загрози з боку Білорусі. За його словами, це - російські ракетні війська та російські пілоти, які можуть завдавати ракетних та авіаударів по території України. 

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