Лукашенко втринадцяте продовжив військові навчання біля кордону України: чи готова армія Білорусі наступати

Починаючи від 29 квітня, Білорусь втринадцяте продовжила ще на тиждень військові навчання поблизу українського кордону - щонайменше до 31 липня.
За даними моніторингової групи, білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона не готова до масштабних наступальних операцій. Причина - відсутність реального бойового досвіду.
Про це йдеться на сторінці моніторингової групи Беларускі Гаю.
Як свідчить графік проведення навчань, 24 липня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також буде 23 липня. Після цього білоруські військові знову відправлять на навчання.
Продовжили навчання на таких білоруських полігонах:
- Борисовський (227-й) до 31.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;
- Гозький (під Гродно) до 29.07;
- Брестський до 31.07;
- Ріпище (Осиповичі) до 29.07;
- Мар'їна Гірка до 31.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;
- Неман (під Березівкою) до 30.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 29.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 29.07;
- Доманово (під Івацевичами) до 30.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 31.07.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів про дві реальні загрози з боку Білорусі. За його словами, це - російські ракетні війська та російські пілоти, які можуть завдавати ракетних та авіаударів по території України.
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