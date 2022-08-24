Лукашенко, який дозволив Путіну бомбити Україну, побажав українцям "мирного неба"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволив президенту РФ Володимиру Путіну бомбити Україну зі своєї території, привітав із Днем Незалежності.

Диктатор побажав українцям "мирного неба", а також "мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Привітання 24 серпня опублікували на сайті Лукашенка.

"Переконаний, що сьогоднішні суперечності не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - сказав "президент" Білорусі.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відповів, коли і чи вступить Білорусь у війну проти України.

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