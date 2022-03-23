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Лукашенко забрав частину своїх військ від українського кордону

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16к
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Лукашенко забрав частину своїх військ від українського кордону

Associated Press

Водночас значне угруповання військ Білорусі залишається поблизу кордону України.

Частина підрозділів збройних сил Білорусі повернулася до пунктів постійної дислокації.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 23 березня.

"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках. На Волинському напрямку активних дій противника не виявлено. Частково підтверджується повернення окремих підрозділів республіки Білорусь до пунктів постійної дислокації. Водночас режим Лукашенка продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу державного кордону України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі розповіли, чи планують вони наступати на Україну.

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