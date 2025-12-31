Лукашенко заявив, що Росія може "без проблем" вдарити "Орешніком" по Україні: що каже Путін

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія, за його словами, “без проблем” могла б завдати удару по резиденції, в якій перебував президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав, коментуючи застосування Росією нової ракети “Орешнік”.

За словами Лукашенка, після першого використання цього ракетного комплексу у РФ з’явилися прихильники жорсткішого сценарію, які пропонували завдати повторного удару, зокрема по так званих “центрах ухвалення рішень”. Втім, як стверджує Лукашенко, президент Росії Володимир Путін нібито категорично відкинув таку ідею.

Нагадаємо, 30 грудня міністерства оборони Росії та Білорусі заявили, що ракетний комплекс “Орешнік” офіційно заступив на бойове чергування на території Білорусі. Обидві сторони оприлюднили відео з урочистих заходів, зазначивши, що особовий склад пройшов відповідну перепідготовку та розпочав освоєння районів патрулювання.

У Мінську також повідомили, що комплекс має дальність до 5000 кілометрів і може оснащуватися як звичайними, так і спеціальними бойовими частинами.