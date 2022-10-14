Лукашенко зробив цинічну заяву щодо війни в Україні та ядерного удару:" Росія володіє найсучаснішими видами зброї"

Диктатор Лукашенко заявив, що Путін не буде застосовувати тактичну ядерну зброю оскільки в нього є “найсучасніші види” іншого озброєння.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко вважає, що фюрер Путін не наважиться на ядерний удар. У кремлівського диктатора, мовляв, є багато іншого “найсучаснішого” озброєння.

Про він заявив в інтерв’ю NBC.

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“Ніколи, зокрема і президент Путін, керівництво Росії не ставило перед собою мету застосувати ядерну зброю в Україні. Такої необхідності немає. Росія володіє, це я точно знаю, найсучаснішими видами зброї. І не треба ядерної зброї. Росія впорається без ядерної зброї", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко підтвердив запровадження в країн контртерористичних заходів. Мовляв, робиться це у "зв'язку із загостренням по периметру корднів".

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