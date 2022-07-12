Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лукашенко звільнив заступника начальника Генштабу, відповідального за мобілізацію

Дата публікації
Перегляди
2907
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лукашенко звільнив заступника начальника Генштабу, відповідального за мобілізацію

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Генерал Олександр Шкіренко відповідав за організаційно-мобілізаційну роботу у білоруській армії.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника генштабу Збройних сил генерал-майора Олександра Шкіренка.

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

Шкіренко відповідав за організаційно-мобілізаційну роботу. Був начальником відповідного головного управління. Тепер його "зарахували до розпорядження міністра оборони".

Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що звільнення Шкіренка пов'язане з нездатністю швидко відреагувати на завдання щодо мобілізації білоруських озброєних сід.

"Думаю, це не останнє гучне звільнення у ЗС Білорусі", — вважає Геращенко.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи готується Білорусь напасти на Україну найближчим часом.

Читайте також:

Українські військові укріплюють оборону вздовж кордону з Білоруссю

Українські військові укріплюють оборону вздовж кордону з Білоруссю

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація