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Лукашенку примарилось, що українці "невдоволені Зеленським": він запропонував альтернативу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Лукашенку примарилось, що українці "невдоволені Зеленським": він запропонував альтернативу

Фото: Getty Images

Лукашенко заявив, що через війну "страждають українців", але винна не Росія.

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку примарилось, що українці починають звинувачувати у війні Росії проти України Володимира Зеленського. Таким чином білоруський диктатор заявив про те, що Україні потрібні переговори з країною-терористкою. 

Про це пишуть білоруські пропагандисти. 

Лукашенко заявив, що він "спостерігає за Україною" та визнав, що українці ненавидять Росію і частково Білорусь. Проте самопроголошений президент вважає, що частина українського населення уже починає "пред'являти претензії владі", мовляв громадяни України змушені бути без електрики, мерзнути та голодувати не через російську терористичну війну, в через Зеленського. 

Друг Путіна звинуватив українського президента, що він просить світових лідерів допомогти України протистояти російській агресії. 

"Зеленському простіше – він ситий, нагодований, не страждає без електрики та інше", тоді як "мільйони українців страждають", - заявив Лукашенко. 

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Зеленський повинен погодитись на умови Кремля щодо мирних переговорів.

Роль Білорусі у війні проти України 

24 лютого з території Білорусі на Україну рушила окупаційна армія. Росія хотіла окупувати Київ, щоб встановити там маріонетковий режим. 

Зараз Білорусь приймає російських мобілізованих на своїй території та постачає РФ зброю. За даними Генштабу ЗСУ, на території Білорусі поблизу українського кордону Росія зосередила понад 9 тисяч своїх військовослужбовців. Також до 15 тисяч білоруських військових можуть погодитись на участь у бойових діях проти України. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6305
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