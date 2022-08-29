Лунають сирени, люди у сховищах: у Новій Каховці оголошена евакуація - ЗМП

На Херсонщині розпочався контрнаступ Збройних сил України.
Засоби масової пропаганди РФ повідомляють, що у Новій Каховці на Херсонщині оголосили евакуацію, у місті працюють сирени.
"У місті оголошено евакуацію з робочих місць, люди йдуть до сховищ, але робота з підготовки шкіл триває", - сказав так званий очільник адміністрації міста.
За словами представників окупаційної влади, працюють системи HIMARS.
Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.
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